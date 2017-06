premium

Peetmoeder prins Charles overleden

32 min geleden

Gravin Mountbatten van Birma, peetmoeder van prins Charles, is dinsdag op 93-jarige leeftijd overleden. Een woordvoerder van de familie heeft laten weten dat Patricia Mountbatten, een volle nicht van prins Philip, in het bijzijn van haar kinderen en in haar eigen huis vredig is heengegaan. Ze was getrouwd met de in 2005 overleden Lord Brabourne, met wie ze zeven kinderen kreeg.