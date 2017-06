Koningin Elizabeth plaatste op sociale media een bericht waarin ze zegt dat prins Philip en zij zelf bidden. We denken aan de families die geliefden hebben verloren bij de brand, en aan de vele slachtoffers die in het ziekenhuis nog vechten voor hun leven, meldt de vorstin.

Ook bedankt zij alle dappere brandweermannen en andere hulpverleners die woensdag hun leven op het spel hebben gezet om anderen te redden.

Veel vermisten

Woensdag brak brand uit in de toren vlakbij de bekende wijk Notting Hill. Inmiddels zijn er zeventien dodelijke slachtoffers te betreuren, maar nog zeker vijftien mensen worden vermist. De autoriteiten weten niet exact hoeveel mensen er thuis waren op het moment dat de brand uitbrak.

De brandweer kan pas weer onderzoek doen als er meer duidelijkheid is over de stabiliteit van het pand.

A message from The Queen following the fire in Grenfell Tower yesterday: https://t.co/p31TIfTf17