De oudste voedselmarkt van Londen ging woensdag weer open nadat die bijna twee weken dicht was na de terreuraanslag. Met zijn bezoek wilde Harry de aandacht vestigen op de heropening.

Tijdens zijn bezoek ontmoette de prins onder andere beveiliger Ganga Garbuja. Hij was de eerste beveiliger ter plaatse en bracht meerdere mensen in veiligheid. Ook sprak Harry met broodbakker Matt Jones. Zijn personeel beschermde meerdere bezoekers tegen de drie terroristen die voorbijgangers met messen neerstaken.

Donuts

Op de avond van de aanslag was het erg druk in de restaurants bij Borough Market. Personeelsleden redden talloze mensen door ze naar binnen te halen. Harry bedankte ze dan ook voor hun moed. Daarnaast kreeg Harry de kans om een aantal producten in de markthal te proeven. Ook kocht hij een doos met donuts van Jones.

Voor de aanslag bij Borough Market reden de terroristen met een busje in op wandelaars op London Bridge. Daarna reden ze naar Borough Market. Door de dubbele aanslag stierven acht mensen en raakten 48 anderen gewond. De politie schoot het drietal dood.