BzV-stel Fleur en Herman zien elkaar te weinig

Fleur vindt dat erg jammer. ’’ Herman en ik zien elkaar niet zo ontzettend veel. We zouden het wel vaker willen, maar helaas laat de lange afstand dat nog niet toe”, schrijft ze op het Boer Zoekt Vrouw-blog. ”We zitten vaak wel te denken wat we allemaal willen doen, maar als ik langskom op de boerderij in Frankrijk is er altijd veel werk te doen. Natuurlijk help ik graag mee, maar het toch anders dan even met z’n tweeën iets ondernemen.”

Over drie weken zien de tortelduifjes elkaar weer. ’’ In de eerste week heb ik al plannen gemaakt om met mijn beste vriendin vijf dagen naar Herman te gaan. Daarnaast komt Herman een weekje naar Ameland op vakantie en daarna vertrek ik samen met hem naar Frankrijk. Hier gaan we met z’n tweeën op pad in Frankrijk, waarna ik nog een weekje op de boerderij verblijf. Een heerlijk vooruitzicht om wat langer met elkaar door te kunnen brengen!”