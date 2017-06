Ook de Amerikaanse jazzsaxofonist Wayne Shorter kreeg deze prijs.

Traditiegetrouw reikt Carl Gustaf de prijzen uit. Bij de uitreiking is meestal ook een groot deel van de Zweedse koninklijke familie aanwezig. Zo ook dit jaar. Naast de koning gaven koningin Silvia, kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Madeleine acte de présence. Na de uitreiking is aansluitend een diner.

Begin februari werd al bekend dat de twee muzikanten de Polar Muziek Prijs hadden gewonnen. Beiden lieten toen weten vereerd te zijn en uit te kijken naar de uitreiking.

De Polar Muziek Prijs werd in 1989 opgericht door Stig Anderson, de voormalig manager van ABBA. De eerste prijs werd in 1992 uitgereikt. Voorgaande winnaars zijn onder anderen Elton John, Ray Charles, Pink Floyd, Stevie Wonder, Paul McCartney, Bruce Springsteen en Chuck Berry.