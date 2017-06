Sinds de derde aflevering is de situatie geëscaleerd, zegt hij tegen de Volkskrant.

"Nu komen elke dag bedreigingen binnen die een grens overgaan", aldus Akyol, die wordt uitgescholden voor landverrader en dood wordt gewenst. De derde aflevering van De neven van Eus ging over het teruglopende toerisme in Antalya. "Mijn neven zeiden daarin dat het niet goed gaat met het toerisme. Daar worden veel Turkse Nederlanders heel erg boos over. Volgens hen gaat het wél goed. Je mag niet negatief berichten over het land waar zij zoveel van houden."

Akyol wilde eigenlijk geen ruchtbaarheid geven aan de bedreigers, maar volgens hem is een grens bereikt. "Als er niets gebeurt, lijkt het of zij vrij spel krijgen. Ik wil een signaal afgeven dat al die scheldpartijen en dreigementen niet onopgemerkt blijven. Dat ze strafrechtelijke consequenties kunnen krijgen."

De programmamaker durft zich zelfs niet meer overal te vertonen. "Ik mijd plekken waar veel Turkse Nederlanders komen. De markt van Deventer bijvoorbeeld."