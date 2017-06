Onlangs werden Gabriel en Charlize samen gespot op de Santa Monica Pier waar ze het erg gezellig hadden samen. De twee hebben elkaar leren kennen door hun kinderen die op dezelfde school zitten.

Een bron vertelt aan OK! Magazine: "Ze vinden elkaar erg leuk. Het is nog wel pril dus ze willen het nog een beetje voor zich houden, maar ze hebben een band en het is duidelijk dat er een enorme aantrekkingskracht van beide kanten is."

Halle en Gabriel gingen in 2010 na een relatie van vijf jaar uit elkaar. Ze hebben samen een dochter, Nahla. Charlize is sinds 2015 vrijgezel, nadat haar relatie met Sean Penn op de klippen liep. De actrice heeft een zoon en een dochter.