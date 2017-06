'Charlton Heston was niet gek op geweren'

"Iedereen neemt aan dat mijn vader en ik gek zijn of waren op geweren. Maar dat is niet het geval", aldus Fraser Heston tegen Daily News. De 62-jarige documentairemaker vertelt dat de Ben Hur-acteur maar een handjevol vuurwapens in huis had, waarvan hij de meeste had gekregen. "Mijn vader was meer geïnteresseerd in de vrijheid van meningsuiting en het recht een wapen te hebben", zegt Fraser.

Foto: Hollandse Hoogte

Charlton Heston was van 1998 tot 2003 voorzitter van de National Rifle Association (NRA), de Amerikaanse belangenorganisatie voor het bezit van vuurwapens. Nadat in 2003 de ziekte van Alzheimer bij de acteur werd vastgesteld besloot hij met pensioen te gaan, al sprak hij zich nog geregeld kritisch uit over politici die het vuurwapenbezit aan banden wilden leggen.

Fraser weet niet wat zijn vader vandaag de dag zou vinden van de Amerikaanse politiek. "Ik denk dat hij het een zooitje zou vinden", zegt de documentairemaker lachend. "Ik weet zeker dat hij niet op Clinton zou hebben gestemd, maar of hij zijn stem aan Trump zou hebben gegeven? Ik weet het echt niet."