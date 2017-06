Jeroen Pauw verkoopt huis met riante winst

Dat betekent dat hij flink winst maakt, want acht jaar geleden betaalde hij 1,2 miljoen euro voor zijn stek. Pauw deed dat met een hypotheek van 1,35 miljoen euro. Die sloot hij af bij zijn eigen Pief Paf Pauw Holding. Dat brengt de winst op een half miljoen.

Het huis heeft een eigen aanlegsteiger en daar had de Pauw-presentator zijn eigen sloep aan liggen. Voorheen woonde hij aan de overkant van de plas, in Loenen aan de Vecht, maar dat huis was beduidend kleiner. In Breukeleveen was het beter toeven. Vanuit alle kamers aan de waterzijde had Jeroen een fraai uitzicht over de plas.