Despacito evenaart Top 40-record

Ook Que Si Que No van Jody Bernal en Borriquito van Peret voerden de hitlijst zeven weken op rij aan. Jody deed dat in 2000, Peret in 1971.

Lil' Kleine scoort deze week zijn zesde top 10-hit. Het nummer Krantenwijk, zijn samenwerking met Boef die de Singles Top 100 al weken aanvoert, is de snelste stijger en eindigt in de Top 40 op de achtste plek.

De hoogste nieuwe binnenkomer is 2U van David Guetta en Justin Bieber. Voor de Franse dj is het zijn 36e Top 40-hit. Slechts vijftien artiesten wisten vaker een plek te veroveren in de hitlijst.