Robbie komt naar Nederland met zijn Heavy Entertainment Show. De zanger trapte zijn nieuwe tournee, aansluitend bij zijn meest recente plaat The Heavy Entertainment Show, begin juni af in Manchester. Dat waren emotionele concerten voor Robbie, een paar dagen na de zelfmoordaanslag bij het concert van Ariana Grande.

Naast het Verenigd Koninkrijk en Nederland doet Robbie deze zomer ook onder meer Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland aan. In september staat de oud-Take That-zanger twee keer in Rusland. Of zijn nummer Party Like A Russian daar ook in goede aarde valt, is nog de vraag.

Robbie wordt tijdens de tournee vergezeld door het Britse duo Erasure. In Nijmegen is bovendien ook Kovacs van de partij.