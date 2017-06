„I Am What I Am is echt een megabekend nummer in de LHBT-gemeenschap”, zegt de populaire zangeres. „Maar productioneel hebben we er een heel ander nummer van gemaakt. Er is een dance-achtige vibe aan gegeven. Het is niet meer het rustige lied dat we sinds 1983 kennen. Het is een dansplaat waar heel Amsterdam van op zijn kop moet gaan staan.”

Al enige tijd wilde Shary-an, die in 2011 bekend werd door haar deelname aan The Voice of Holland, een muzikale bijdrage leveren aan de Pride in de hoofdstad. „En met deze nieuwe versie zal ik alle leeftijden bereiken. De ouderen kunnen het woord voor woord meezingen. En ook de jongeren zal ik kunnen tackelen. Het nummer is bovendien net zo populair bij mannen als bij vrouwen.”

Zelf had ze het liedje nog nooit gehoord. „Ik zat een tijdje geleden thuis te luisteren naar de live-versie van Shirley Bassey. Daar zaten jazz-invloeden in. Heel mooi, maar samen met onder andere Eric van Tijn en Jochem Fluitsma hebben we er nu een ’Shary-an meets the gaycommunity’-lied van gemaakt. Zolang ik maar mezelf kan zijn, vond ik dat goed. En reken maar dat ik hier als jonge vrouw achter sta.” Het nummer werd geproduceerd door Mark Erickson.

Foto: Annemieke van der Togt

Of er een exemplaar van het nummer naar Shirley Bassey of Gloria Gaynor gaat? „Nou, niet dat ik weet, maar ik hoop het wel.”