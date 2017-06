Rotterdamse koffietent Gordon ’grote chaos’

„Het is 12.30 uur, dat betekent dat we nog 4,5 uur hebben om hier de boel open te krijgen. En dat gaat nog best een challenge worden”, zegt Gordon in een video die hij vrijdag via Facebook deelde. „Maar het gaat volgens mij lukken.”

De presentator en oud-zanger is apetrots op zijn zaak. „Kijk eens even, hier op de Coolsingel zitten we. Het is echt nog chaos, maar het Blushing-logo is er al. Kijk eens even hoe mooi het is.”

De koffietent in Rotterdam is de derde vestiging van Blushing. Drie jaar geleden opende Gordon zijn eerste zaak in Blaricum, later volgde een vestiging in Amsterdam. Vanaf zaterdag is het publiek welkom in Rotterdam. „Het is echt nog een grote chaos, maar we gaan het redden”, belooft Gordon.