De realityster plaatste een foto van de operatie op haar Instagram-pagina en schrijft daarbij: „Under construction. Operatie is toppie gegaan! De dokter heeft het fantastisch gedaan. Ik ga nu even bijkomen en mijn lieve mannetje Niels gaat me verzorgen.”

Foto: Instagram

Het is niet de eerste keer dan Rosanna een cosmetische ingreep ondergaat. Begin deze maand was in een van haar vlogs te zien dat ze samen met vriend Niels een kliniek bezocht, waar ze haar lippen liet injecteren met botox.