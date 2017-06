Dat weet TMZ. Voorgaande jaren huurden Kim en Kanye nog heel Disneyland af voor hun dochtertje, maar dit jaar geen extravagante uitstapjes of cadeau's. Kim ging met haar gezin, moeder Kris en zussen Kourtney en Kylie een hapje eten bij Ruby's Diner.

En net als elk ander kind kreeg North gewoon een fiets cadeau voor haar verjaardag. Wel had ze een opvallende jurk aan. Het hoofd van rapper Snoop Dogg prijkte op haar jurkje.

Sinds de overval in Parijs in oktober vorig jaar leidt Kim een veel minder opvallend leven. De realityster verschijnt minder in het openbaar en pronkt minder met haar bezittingen op social media. Bij de iets meer bescheiden levensstijl horen blijkbaar ook normale kinderfeestjes.