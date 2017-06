Volgens Van der Toorns artsen is de ziekte goed behandelbaar. 70 procent van de patiënten overleeft deze vorm van kanker. En alhoewel de ziekte is uitgezaaid, is de presentator vastbesloten bij dat percentage te horen. Omdat André zich volledig wil richten op zijn herstel heeft zijn familie verzocht hun met rust te laten.

Van der Toorn is momenteel te zien in Van Onze Centen. Bijna alle afleveringen van het programma over de verspilling van belastinggeld zijn al opgenomen, behalve de laatste twee. Kees Tol zal deze voor zijn rekening nemen.