Linkin Park wil geen rokers in Ziggo Dome

"Op nadrukkelijk verzoek van de artiest is er deze avond een algeheel rookverbod ingesteld", staat in een mail die de concerthal stuurde aan concertbezoekers. De band heeft laten weten geen rokers te willen zien of ruiken. Wie toch een sigaretje wil opsteken, moet daarvoor naar buiten.

Het concert maakt deel uit van het Europese deel van Linkin Parks One More Light World Tour en staat volledig in het teken van het zevende album One More Light dat op 19 mei uitkwam. De laatste keer dat Linkin Park voor een soloshow in Nederland was, was in november 2014. Toen stonden de mannen ook in de Ziggo Dome.