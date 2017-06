Simon Keizer verheugt zich op nieuwe Vaderdag

“Elk jaar word ik er rond deze tijd vanaf alle kanten aan herinnerd: jij hebt geen vader. Een keiharde realiteit”, vertelt Simon. “Ik ben oprecht benieuwd of dat gevoel straks anders is als ik zelf vader ben. In die zin kijk ik uit naar de nieuwe vaderdagen.”

Nick Schilder, vader van Nikki (6), Julian (4) en Jackie (3 maanden), verheugt zich er ieder jaar op. Hij vertelt aan het AD: “Een geweldige dag en vaak is er ook een cadeautje van de vrouw, omdat ik natuurlijk ook een beetje voor haar zorg.”

Het aanstaand vaderschap van Simon en de komst van Nicks derde kind in maart vormden de inspiratiebron voor Welkom, de single die begin juni uitkwam. “Ik heb totaal geen idee en vind het allemaal een beetje eng, want wat staat je te wachten? Ook dat deel wordt in het liedje beschreven”, vertelde Simon daar toen over.