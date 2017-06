De ballonnen zouden ook meteen verklappen wat het geslacht van de baby's zijn. Ze kwam met een roze en een blauwe aan, wat dus zou betekenen dat Beyoncé een jongen en een meisje gekregen heeft.

Het gonst al dagen van de geruchten dat de superster bevallen is. Zo werden haar man Jay-Z en zus Solange ook al bij het ziekenhuis gespot. Ook is het al twee weken stil op het Instagram-account van Beyoncé, dat terwijl ze anders zo actief daarop is.