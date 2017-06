Volgens de Baywatch-ster geeft May ook niets om Julian Assange. In haar brief legt de Anderson nog maar eens uit waarom zij haar hart verpand heeft aan de oprichter van WikiLeaks en waarom hij vrij moet komen. “Moed en daadkracht zijn kwaliteiten die een man sexy maken. Julian ging het gevecht aan met het onverslaanbare monster en won. Dat is sexy.”

Verder roept Anderson de Franse president Emmanuel Macron en Labour-leider Jeremy Corbyn op zich in te zetten voor de vrijlating van Assange. De brief eindigt met een liefdesgedicht voor de klokkenluider.

Anderson is nog niet uitgeschreven. In de brief kondigt ze alvast aan dat er binnenkort een liefdesbrief komt aan China. “Ik zal China binnenkort bezoeken en mijzelf overtuigen van de kracht van dat machtige land.”