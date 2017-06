Pieter-Christiaan geniet van Almere City Run

Pieter-Christiaan twitterde in de ochtend al een foto van de spullen die hij mee had genomen naar Almere. Om 10.30 uur begon hij aan de loop van 21 kilometer. In een eerdere tweet maakte de prins zich wel zorgen om het warme weer. Later kwam hij daar op terug. “Wat een top dag, top weer”, twitterde hij. “Wellicht iets te warm voor snelle @almerecityrun ambities”, schreef hij.

Uiteindelijk zette Pieter-Christiaan een prima tijd neer. Hij was weggegaan op een schema van een eindtijd van 1 uur en 34 minuten en liep dus ondanks de hitte drie minuten sneller.

Aan de Almere City Run deden drieduizend lopers mee. Het evenement werd voor de achtste keer gehouden.