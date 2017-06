Koolhoven gaat met Brimstone naar China

Koolhoven is zondagavond bij de vertoning aanwezig. “Ik begrijp van veel mensen dat het al heel bijzonder is dat de film hier überhaupt gedraaid mag worden, gezien het controversiële verhaal”, vertelt de regisseur vanuit China. “Maar dat ze hem volledig ongecensureerd laten zien, wordt een wonder genoemd. Ik ben heel benieuwd wat voor reacties de film hier gaat oproepen.” Koolhoven doet na afloop van de vertoning een lange Q&A-sessie met het Chinese publiek.

Brimstone vertelt over een demonische priester ( Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw ( Dakota Fanning). Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd. De western trok in Nederland bijna 200.000 bezoekers en werd inmiddels aan 79 landen verkocht.

De film van Koolhoven is de afgelopen maanden bezig aan een succesvolle internationale tournee. De western draaide onder meer op festivals in Venetië, Toronto, Londen en Palm Springs. In Nederland verscheen Brimstone onlangs op dvd en bluray.