''Elke avond om negen uur kreeg ik een stoot adrenaline te verwerken en voelde ik een gloeiende rush door mijn hoofd schieten. Omdat mijn lichaam gewend was op dat moment te ontploffen op een podium. Het zat te wachten op de gig die niet kwam'', vertelt Kerr aan de Volkskrant over de ontwenningsverschijnselen.

''Aan de ene kant is het natuurlijk verschrikkelijk zo lang toeren'', zegt Kerr. ''Want je kunt wel zeggen dat je het niet gaat doen, maar het gebeurt toch: je leeft ruim tweeënhalfjaar op een dieet van tequila en chicken wings. Een desastreuze levensstijl. Maar tegelijkertijd is het de ervaring van je leven: bij ons vooral door de manier waarop onze vriendschap zich ontwikkelde en steeds intenser werd. We hadden echt het idee dat we een oorlog ingegaan waren. Je weet wel: of je komt niet thuis - dan ben je dus dood - of je keert terug van het front als kameraden."

Royal Blood geeft op 10 november een show in AFAS Live in Amsterdam. Het optreden staat in het teken van hun tweede album How Did We Get So Dark? dat deze maand verscheen.