"Ik wil niet meer definitief uit Nederland vertrekken. Nee, dat zou ik niet willen. Zuid-Afrika heeft ook een winter. Dan wil je daar ook niet zitten, bedacht ik me. Dus ik zit daar als het hier winter is en daar zomer en kom dan terug om de Nederlandse zomer mee te pakken. Dat is toch heerlijk? Dan is het altijd zomer in mijn leven'', vertelde Gordon maandag in de ochtendshow op Radio 10.

Ook zijn koffiezaken houden Gordon aan Nederland gebonden. In Rotterdam opende hij vorige week zijn derde Blushing. "Ik zit nu op drie maar ik wil naar de tien. Dus dan zou een emigratie simpelweg ook niet kunnen. Ik vind het ook allemaal veel te leuk joh. Helemaal weggaan uit Nederland ga ik nooit doen."