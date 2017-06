LCD Soundsystem bracht in 2005 het titelloze debuutalbum uit. De albums Sound of Silver (2007) en This Is Happening (2010) volgden met internationaal succes. In 2011 besloot James Murphy zijn band te ontmantelen, maar na het schrijven van nieuw materiaal nam hij in 2016 het initiatief tot een nieuwe tournee die onder meer Lowlands aandeed.

In mei verscheen de eerste nieuwe muziek van de New Yorkers sinds de heroprichting: Call the Police en American Dream. In de loop van dit jaar wordt een nieuw album verwacht. De kaartverkoop voor de concerten in Paradiso begint donderdag. De kaarten zijn op naam en niet overdraagbaar.