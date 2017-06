Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Harald in actie voor behoud regenwoud

29 min geleden

Koning Harald van Noorwegen was maandag in Oslo aanwezig bij de lancering van een initiatief om ontbossing van het tropisch regenwoud tegen te gaan. De bijeenkomst in de Noorse hoofdstad werd georganiseerd door de Verenigde Naties, het Noorse ministerie van Natuur en Milieu en de Rainforest Foundation.