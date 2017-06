Insurgent-ster Miles Teller dronken opgepakt

De dertigjarige ster uit Whiplash, Insurgent en Fantastic Four kon volgens agenten niet meer op zijn benen staan en sprak dronkenmanstaal uit. “Hij was niet in staat om zichzelf veilig over straat voort te bewegen”, vertelt een woordvoerder aan E!.

In principe mogen mensen die worden aangehouden voor dronkenschap hun roes in de cel uitslapen zonder dat zij daar een aantekening op hun strafblad aan overhouden. Maar Teller werkte niet erg mee en verzette zich. Daarom werd de acteur officieel aangehouden vanwege dronkenschap.

Nadat hij zijn roes had uitgeslapen, moest de acteur een boete betalen voordat hij uit de cel mocht.