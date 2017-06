3FM zendt uniek concert Radiohead op BKS uit

Redacteur Atze de Vries maakte het goede nieuws via Twitter bekend. “Groen licht, we kunnen vanavond zomaar een vol uur Radiohead uitzenden!”, vertelde hij blij. Volgens recensies gaf Radiohead zondagavond “een van de meest kleinschalige en introverte festivalshows in lange tijd”.

Het was het eerste Nederlandse festivaloptreden van Radiohead sinds Pinkpop 2001. Zanger Thom Yorke en zijn band speelden grote hits als Daydreaming, All I Need en Everything In It’s Right Place.

Best Kept Secret is een driedaags muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt op het terrein van safaripark de Beekse Bergen.