‘Johan Nijenhuis gaat nieuwe komedie maken’

De film gaat over een zangeres op haar retour die nog wel veel trouwe fans heeft. De hoofdrol wordt gespeeld door Carly Wijs, meldt Omroep West maandag.

Gek van Geluk zal naar verwachting in het najaar in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Johan Nijenhuis is met grote hits als Toscaanse bruiloft, Verliefd op Ibiza, Rokjesdag en Onze Jongens een van succesvolste Nederlandse regisseurs.

Nijenhuis kondigde eerder aan een carnavalsfilm te gaan maken. Maar dit project lijkt even uitgesteld te zijn.