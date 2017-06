Noorse koning toont medeleven met Portugezen

In de korte boodschap zegt Harald zeer geschokt te zijn over de bosbranden in Portugal. Hij vraagt de president de condoleances over te brengen aan de mensen die getroffen zijn door de allesverwoestende branden. De vorst laat weten dat zijn gedachten en die van het hele Noorse volk bij de slachtoffers van de bosbranden zijn.

Bij de bosbranden in Portugal kwamen inmiddels vele tientallen mensen om het leven. Het is de hevigste natuurbrand die het Zuid-Europese land in zeker een halve eeuw heeft getroffen.