'Liefdestripje' voor Carl Gustaf en Silvia

“Het is een privéreis”, zei Margareta Thorgren, die daarom verder niet veel losliet over het tripje. Volgens Expressen vertrekken Carl Gustaf en Silvia op 23 juli en zijn ze drie dagen in München. Ze combineren de privéreis met het bijwonen van een benefietconcert, waarmee geld op wordt gehaald voor twee goede doelen die de koningin steunt.

Carl Gustaf leerde Silvia Sommerlath in 1972 kennen tijdens de Olympische Zomerspelen in München. Silvia, dochter van een Duitse vader en een Braziliaanse moeder, werkte tijdens het internationale sportevenement als tolk en gastvrouw. De twee trouwden in 1976 en kregen drie kinderen.