Jim Bakkum wil 'lelijke' filmrollen

Jim ziet het al helemaal voor zich. “Een keer m’n baard lang laten staan, een keer niet op rijstwafels hoeven leven”, mijmert de 29-jarige acteur, die voor de film Onze jongens maandenlang in de sportschool zwoegde.

Ook in Huisvrouwen bestaan niet, waarvoor de opnamen in volle gang zijn, speelt Jim weer een knappe gozer. “Ook in deze film moet dat shirt weer uit.” In Huisvrouwen bestaan niet, vanaf eind van het jaar in de bioscopen, is Jim als gladde reclamejongen te zien naast Loes Luca, Eva van de Wijdeven en Jelka van Houten.

Voor de film liet hij een ringbaardje staan, wat volgens Jim mogelijkheden biedt. “Met zo’n ringbaardje kan ik met een leren zweepje en een leren pet een foute gay spelen of zo”, grapt hij. “Ik sta open voor alle soorten rollen.”