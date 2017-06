De voorstelling wordt een combinatie van video, muziek en theater en gaat deze zomer in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna volgt tot januari 2018 een landelijke tournee langs de grote theaters.

Ivo Niehe Foto: Hollandse Hoogte

Ivo Niehe: „Het wordt een emotionele, betekenisvolle, maar ook humoristische voorstelling. Ik ben heel blij dat de zeer ervaren acteurs Hugo Haenen en Anne-Mieke Ruyten ja hebben gezegd tegen de rollen van vader en moeder van Lucas. Ik weet zeker dat zij samen met regisseur Haye van der Heyden het publiek kunnen laten voelen, wat het met een gezin kan doen als het geconfronteerd wordt met een kind met Down.”

Ivo Niehe schreef het script van deze voorstelling na zijn interview met Pablo Pineda Ferrer. De inmiddels 42-jarige Pablo is hoogstwaarschijnlijk de enige in de wereld met het syndroom van Down, die erin geslaagd is een universitaire studie af te ronden. Aan de universiteit van Málaga haalde hij zijn universitaire graad pedagogische wetenschappen. Inmiddels heeft Pablo een baan als leraar. Daarnaast reist hij de wereld over om zijn boodschap uit te dragen: „Stop met het onderschatten van de mogelijkheden van jongeren met een beperking - kijk vooral naar waar ze wél toe in staat zijn.”