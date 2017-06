Depeche Mode keert terug naar Ziggo Dome

Depeche Mode zet de huidige Global Spirit Tour voort. Die staat in het teken van hun onlangs verschenen album Spirit. Ticketmaster begint vrijdag om 10.00 uur met de kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome.

Spirit is het veertiende studioalbum van de Britse synthpopformatie. Het album is geproduceerd door producer en mede-oprichter van Simian Mobile Disco, James Ford, die eerder ook werkte met Florence and the Machine en Arctic Monkeys. De visuals voor de nieuwe show in deze tour zijn het werk van Anton Corbijn.