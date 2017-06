Op de plaat staan onder meer recente nummers als The Sky is the Neighborhood, La Dee Da en Run. Frontman Dave Grohl regisseerde ook de videoclip van het laatstgenoemde nummer.

De lancering van het nieuwe album, waar elf songs op staan, gaat gepaard met een nieuwe tournee. De laatste studioplaat, Sonic Highways, kwam uit in 2014. Van Foo Fighters gingen wereldwijd meer dan 30 miljoen albums over de toonbank.