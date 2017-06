Dat laat de advocaat van Cristina weten aan Shownieuws. "Zoals iedereen weet is Ruud Gullit daar sinds kort aangesteld als assistent-bondscoach. En we hebben beslag gelegd op zijn salaris."

De twee liggen al jaren in de clinch over de alimentatie voor hun twee kinderen, Quincy (25) en Cheyenne (23). Eerder liet ze al beslag leggen op het appartement in Amsterdam dat hij wilde verkopen. Dat wees de rechter van de hand en nu legt ze dus beslag op zijn salaris.