Caitlyn Jenner in slotaflevering Jensen USA

"Zij is Trump-supporter. Transgender én Trump-supporter dus. Daar krijgt ze binnen haar community veel kritiek op natuurlijk. Maar zij zegt: 'Ik was een conservatief toen ik vroeger man was en dat ben ik nu als vrouw nog steeds. Want mijn lichaam is misschien veranderd maar mijn overtuigingen zijn dat niet'."

Jensen heeft grote bewondering voor de sportcarrière van Bruce Jenner, de man die Caitlyn vroeger was. "Die man is olympisch kampioen en is een grote sportheld in Amerika. Jaren na zijn sportcarrière kreeg hij een nieuwe carrière als de vader in Keeping Up with the Kardashians. Kendall Jenner, het bekendste model ter wereld, is een van zijn tien kinderen. Jenner moet de enige persoon ter wereld zijn die een 'sportman van het jaar'-trofee naast een 'glamourvrouw van het jaar'-award in de kast heeft staan."

Het interview met Caitlyn Jenner is donderdagavond te zien in de laatste aflevering van het RTL5-programma Jensen USA. De presentator vertelt in Metro te werken aan een vervolg. "Ik ben alweer met een vervolg op Jensen USA bezig, maar dit keer niet per se met alleen Amerikaanse interviewkandidaten. En ik wil ook weer een studioshow gaan doen." Een woordvoerder van RTL5 bevestigt woensdag met Jensen 'in gesprek te zijn' over nieuwe programma's.