Amerikaanse voetballer Donovan opnieuw vader

"Ik stel jullie voor aan Slate Bartell Donovan. Iedereen is gezond en blij", schreef de Amerikaanse international op Twitter. Landon en Hannah Bartell trouwden met elkaar in mei 2015. Het stel heeft al een zoontje van 16 maanden oud genaamd Talon.

Introducing Slate Bartell Donovan! Everyone is healthy and happy ❤️ ‍ ‍ ‍ ⚽️ pic.twitter.com/uur1OZuqpO — Landon Donovan (@landondonovan) 20 juni 2017

Donovan begon zijn voetbalcarrière in 2000 bij Bayer Leverkusen maar brak door bij de Amerikaanse club LA Galaxy uit Los Angeles, waar hij van 2005 tot 2014 speelde. Na een korte tijd bij het Engelse Everton keerde hij in 2016 voor een seizoen weer terug bij LA Galaxy om vervolgens het einde van zijn carrière als profvoetballer aan te kondigen. Donovan speelde ook in het Amerikaanse nationale elftal en kwam als international 157 keer uit voor de VS.