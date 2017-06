Prins Harry kreeg paniekaanvallen na dood Diana

Harry, nu vijfde in lijn van troonopvolging, vertelt wat de jaren na de crash met hem deden. "In mijn geval, elke keer als ik een pak aanhad en in één ruimte was met veel mensen - en dat gebeurde dus behoorlijk vaak - zweette ik mij kapot en begon mijn hart als een malle te kloppen: boom, boom, boom, boom. Het was net zoals een wasmachine", zegt hij in een openhartig interview met Forces TV.

Hij vervolgt: "Ik had zoiets van 'haal mij hier weg! Oh, wacht even, ik kan hier helemaal niet weg, dus moet ik het maar zien te verbergen'."

Het feit dat Harry zijn land diende in Afghanistan hielp ook niet mee. "Het triggerde mijn paniekaanvallen. Hierdoor heb ik uiteindelijk wel hulp gezocht. Als je je moeder op twaalfjarige leeftijd verliest, moet je daar wel mee om weten te gaan. Het idee dat ik 20 jaar later dat nog steeds niet had gedaan... Afghanistan was wel het moment waarop ik dacht: 'Nu ga ik er wat aan doen'."