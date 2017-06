Chris Cornell op nieuw Johnny Cash-album

Voor de nieuwe plaat, Johnny Cash Forever Words: The Music, is nog geen releasedatum vastgesteld en er is ook nog niet veel over bekend. Wat we inmiddels wel weten is dat Cornell op het album in ieder geval gezelschap krijgt van onder anderen Jamey Johnson, Brad Paisley en Jewel. Het is het eerste aan de in 2003 overleden Cash gelieerde album sinds Out Among The Stars uit 2014. Die plaat, eveneens het werk van John Carter, is gevuld met oudere Cash-nummers die nog niet eerder waren uitgebracht.

Cornell werd op 17 mei dood aangetroffen in een hotelkamer in Detroit. De zanger had een avond eerder nog op het podium gestaan met Soundgarden. Al vrij snel werd duidelijk dat de zanger een einde aan zijn leven had gemaakt. In het verleden had Cornell geregeld te kampen met alcohol- en drugsverslavingen en depressies. Of daar in mei ook weer sprake van was, is niet bekend.