Het album gaat Playback heten en bevat behalve de twee nieuwe songs ook nieuwe versies van reeds bestaande nummers die Brian in de afgelopen jaren heeft opgenomen, maar nog niet heeft uitgebracht. Een voorbeeld daarvan is een speciale versie van Heroes And Villains, een bekend nummer van The Beach Boys. Verder staan er twee live-opnamen op van songs uit het solo-oeuvre van Brian.

De song Run James Run schreef Brian special voor Playback. Some Sweet Day, de tweede track die nog nooit is uitgebracht, schreef hij samen met singer/songwriter en producer Andy Paley. In de jaren tachtig en negentig werkten de twee een tijdje samen. Paley produceerde in 1988 het comebackalbum van Brian. Some Sweet Day werd geschreven voor een project dat het duo nooit afmaakte.