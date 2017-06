Lex laat weten dat hij op warme dagen geen zin heeft in sapkuurtjes of superfoods. “Dat bracht me op het idee om een zomerhit uit te brengen over hetgeen waar iedereen gelukkig van wordt. Geef mij maar gewoon een gezellige barbecue en een heerlijk pilsje.”

Bij Biertje BBQ hoort ook een videoclip. Daarin zijn een paar BN’ers te zien. De Barkeeper trakteert in het filmpje Irene Moors, Thomas Berge, Emile Ratelband en Sensi Lowe op een barbecue.