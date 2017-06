Napalm Death in radioshow Britse politicus

Napalm Death is een Britse grindcoreband. Grindcore is een zware versie van metalrock en komt voort uit een combinatie van thrashmetal en rauwe hardcore punk. Het is absoluut geen muziek die past bij BBC Radio 2, het station waar Miliband zijn tijdelijke programma maakt.

De politicus ontpopte zich tijdens de uitzending als een groot liefhebber en pleitbezorger van de zwaardere vormen van metalrock. Hij hield een serieus interview met Greenway waarin hij de scepsis van muziekliefhebbers over deze vorm van hardrock aan de kaak stelde. Hij draaide songs van bands als Wormrot en Morbid Angel.

Grunten

Tijdens de uitzending probeerde Miliband ook zelf te ‘grunten’, oftewel te zingen zoals zangers van de zwaardere vormen van metalrock doen. Over die poging was Greenway niet helemaal te spreken. Volgens de zanger kon de politicus wel wat meer power gebruiken.

Op Twitter was de uitzending trending topic. Vooral het grunten werd breed uitgemeten. Veel twitteraars vinden overigens dat Miliband geen slecht figuur slaat op de radio. De oud-Labourleider valt deze week in voor presentator Jeremy Vine, en veel luisteraars hopen dat Miliband vaker bij de BBC te horen zal zijn.