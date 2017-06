Musical Cats stopt op Broadway

Cats verscheen in 1982 voor het eerst op Broadway en was liefst 18 jaar lang te zien in New York. De musical werd een van de publiekslievelingen samen met klassiekers als The West Side Story en The Phantom of the Opera. Cats keerde in 2016 terug, maar helaas, de inkomsten van de nieuwe show bleken teleurstellend. De voorstelling haalt zo'n 750.000 dollar per week binnen en dat is onvoldoende om een productie op Broadway te financieren, zo weet Variety.

De show Sunset Boulevard, ook van Lloyd Webber, met actrice Glenn Close in de hoofdrol, stopt eind juni. Na het einde van Cats en Sunset Boulevard blijven er nog twee muscials van Webber te zien op Broadway: School Of Rock en The Phantom Of The Opera.