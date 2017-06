"Mijn eerste tweet als Jake. Overdonderd. Zag al jullie lieve comments en ben heel blij. Eindelijk. Ik hou van jullie en zie jullie snel", schreef de 25-jarige zangeres op Twitter. Fans reageerde vol lof en spraken hun steun uit.

My first tweet as Jake. Overwhelmed. Saw all your love comments and I'm so happy. Finally. I love you, everyone and see you soon. — Jake Zyrus (@jakezyrus) 20 juni 2017

"In principe is mijn ziel mannelijk", zei Pempengco destijds tegen Oprah over geruchten over een aanstaande geslachtsoperatie. "Maar ik ben niet van plan om door die fase te gaan waarbij ik alles moet veranderen", aldus de artieste.

Foto: Hollandse Hoogte

De Filipijnse was in haar jeugd een van de finalisten van de Amerikaanse talentenjacht Little Big Star. Zij groeide dankzij YouTube en tv-optredens bij Ellen DeGeneres en Oprah Winfrey uit tot een internationaal fenomeen en trad in 2008 op in De Kuip in Rotterdam tijdens het eeuwfeest van Feyenoord.