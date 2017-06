Prins Philip verlaat ziekenhuis

Buckingham Palace heeft niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis de prins lag.

Door de opname miste Philip de troonrede die zijn vrouw woensdag in het parlement voorlas. Behalve de opening van het parlementaire jaar kon hij ook de paardenraces op het befaamde Royal Ascot niet bijwonen.

Prins Philip kondigde in mei aan dat hij het na de zomer wat rustiger aan wil gaan doen. Hij zal wat minder vaak in het openbaar verschijnen en zijn werk voor allerlei organisaties waarvan hij beschermheer of voorzitter is, neerleggen.