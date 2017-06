Artists for Grenfell scoren in hitlijsten

De brand in de Londense Grenfell Tower, waarbij bijna tachtig mensen om het leven kwamen, ging initiatiefnemer Simon Cowell erg aan het hart. Om geld op te halen voor de nabestaanden en slachtoffers trommelde hij artiesten als Robbie Williams, James Blunt, Rita Ora, Jessie J, Emeli Sandé, Paloma Faith, Liam Payne en Louis Tomlinson op. Zij coverden het nummer van Simon & Garfunkel uit 1970.

Cowell bracht de single en bijbehorende videoclip woensdag uit. Naar verluidt zou de doorgaans zo stugge muziekproducent in tranen zijn uitgebarsten toen hij het nummer voor het eerst beluisterde, zo schrijft Daily Mail. Een paar uur nadat de single uitkwam, stond deze in veertien landen wereldwijd al op de eerste plaats in de iTunes-hitlijst.

Doneren kan op www.artistsforgrenfell.com.