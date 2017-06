Rob Scheepers sluit tour af in DeLaMar

Met Schroot maakt Rob, na eerder drie Oudejaarsconferences in Brabant te hebben gespeeld, de eerste stappen buiten deze provincie. Komend najaar is hij met dit programma nog te zien in het land, waarvan dus de afsluiter in DeLaMar in Amsterdam. Vanaf maart 2018 start Rob vervolgens met de try-outs van zijn tweede programma Kom maar op.

Scheepers is ook de nieuwe, vaste columnist van Privé. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Adèle Bloemendaal, Jos Brink en André van Duin. De eerste column van Rob stond deze week in het weekblad.