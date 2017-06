Carla Fendi begraven in Rome

Er was een langdurig applaus te horen toen de olijfhouten kist met daarin het lichaam van Fendi de kerk in werd gedragen. De dienst werd bijgewoond door onder anderen de burgemeester van Rome en Sharon Stone. Volgens Il Messaggero legde de Amerikaanse actrice een krans.

Foto: EPA

Fendi was de belangrijkste van vijf zussen die een kleine bont- en leerwerkplaats van hun ouders omtoverden tot het luxe internationale modemerk dat het nu is. Ze werd al snel het gezicht van het bedrijf, dat wereldberoemd werd met de baguette-vormige ‘Fendi-bags’ die per stuk duizenden dollars kostten. De overleden ontwerpster was het zakelijke brein achter het bedrijf. Carla overleed maandag op 79-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.