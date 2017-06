Rotterdam krijgt première Judd Apatow-film

Hoofdrolspeler Kumali Nanjiani en zijn echtgenote en co-scenarist Emily V. Gordon zullen aanwezig zijn bij deze eerste vertoning in de Benelux, maakte distributeur The Searchers donderdag bekend.

The Big Sick vertelt het waargebeurde liefdesverhaal van Nanjiani en zijn vrouw, voor wie hij in eerste instantie zijn Pakistaanse afkomst verzweeg. De film vertelt op hilarische en ontroerende wijze hun gevecht tussen liefde en familietradities.

Jörgen Raymann

Producent Judd Apatow ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een van de grootste namen op het gebied van romantische komedies in Hollywood. Hij was onder meer verantwoordelijk voor hits als The 40 Year Old Virgin, Knocked Up, Funny People en Trainwreck.

De premièreavond in Kino wordt gepresenteerd door komiek Jörgen Raymann.

The Big Sick beleefde eerder dit jaar de wereldpremière op het prestigieuze Sundance Festival en kreeg daar louter positieve recensies. De film is vanaf 23 juni te zien in Amerikaanse bioscopen. Op 3 augustus volgt een grote Nederlandse release.